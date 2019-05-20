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Türkiye'den Güney Afrikalı Müslümanlara ramazan yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye'den Güney Afrikalı Müslümanlara ramazan yardımı

CAPE TOWN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve Güney Afrika'da yaşayan Türkler tarafından kurulan African National View Vakfı, Türk hayırseverlerin bağışladığı 4 bin 750 ramazan kumanyasını ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı.

Yardımlar hakkında AA muhabirine açıklama yapan TDV müfettişi Fuat Büyükkaymaz, "İki günlük dağıtım süresince 9 bölgede bin aileye kumanya yardımı yaptık." dedi.

Yardımların, zor şartlarda yaşayan insanlara ulaştırıldığını belirten Büyükkaymaz, "Dağıtım sırasında gerçekten çok fakir hatta yiyecek bir şeyi olmayan insanlar gördük. Sadece yiyecek ya da giyecek değil temizlik konusunda da büyük sıkıntılar var. Bu yüzden yardımlar ayrı bir anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

TDV'nin Güney Afrika’daki partner kuruluşu Awqaf Vakfı Genel Müdürü Michael Collier ise Güney Afrikalılara yapılan yardımların buradaki insanlarda büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyerek, "Bugün ihtiyaç sahibi binlerce aile sevindi. Bu insanlar Türkiye'ye dua ediyor. Burada TDV ile çok yararlı işler yaptık ve önümüzdeki dönemde daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan (TDV) yardım

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