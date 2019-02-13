Türkiye’den Gürcistan’a 100 bin doz aşı

Türkiye, Gürcistan’a 100 bin doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı gönderecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, ’’Son yıllarda ilaç ve tıbbi cihaz alanında büyük ilerleme kaydeden yerli sanayimizle Gürcü muhataplarımızla ticari faaliyetlerin geliştirilmesi iki ülke açısından yararlı olacaktır’’ dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisinin düzenlediği ’’Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı’’ kapsamında Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcısı Zaza Bokhua ile bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmenin ardından Türkiye ile Gürcistan arasında ’Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması’ imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye, Gürcistan’na 100 bin doz aşı verecek. Aşılar 15 gün içerisinde teslim edilecek.

İmza töreninde konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, anlaşmanın İstanbul’da gerçekleştirile DSÖ organizasyonunun temel amaçlarından biri olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda küresel ve bölgesel işbirliğinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini söyledi. Meşe, Cumhurbaşkanlığı tarafından oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin önemine dikkat çekerek, ’’Son yıllarda ilaç ve tıbbi cihaz alanında büyük ilerleme kaydeden yerli sanayimizle Gürcü muhataplarımızla ticari faaliyetlerin geliştirilmesi iki ülke açısından yararlı olacaktır. Gürcistan ile ilaç, tıbbi cihaz ve aşı gibi konularda iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz. Gürcistanlı hastaların tedavilerini kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde kaliteli hizmetle sağlayabiliriz. Öğrencilere Türkiye’de tıp, hemşirelik gibi alanlarda lisans ve uzmanlık eğitimleri verebiliriz. Tüm bunları Türkiye’de Sağlık Bakanlığı bünyesinde kanunla kurulmuş olan Sağlıklı Hizmetleri Anonim Şirketi (UHSAŞ) vasıtasıyla gerçekleştirebiliriz’’ ifadelerini kulandı.

