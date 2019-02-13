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Türkiye'den Gürcistan'a 100 bin doz aşı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2019 17:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe: - "Gürcistan ile ilaç, tıbbi cihaz ve aşı gibi konularda iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz. Gürcistanlı hastaların tedavilerini kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde kaliteli hizmetle sağlayabiliriz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Gürcistan ile ilaç, tıbbi cihaz ve aşı gibi konularda iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz. Gürcistanlı hastaların tedavilerini kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde kaliteli hizmetle sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Meşe, Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcısı Zaza Bokhua ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisince düzenlenen "Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı"nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından imzalanan, "Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması" ile Türkiye'nin Gürcistan'a aşılama çalışmalarında kullanılmak üzere, 100 bin doz kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı vereceği kaydedildi.

İmza töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Meşe, anlaşmanın İstanbul'da gerçekleştiren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) organizasyonunun temel amaçlarından biri olan bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda, küresel ve bölgesel iş birliğinin güzel bir örneğini teşkil ettiğini söyledi.

Meşe, Cumhurbaşkanlığınca oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin önemine dikkati çekerek, "Son yıllarda, ilaç ve tıbbi cihaz alanında büyük ilerleme kaydeden yerli sanayimiz ile Gürcü muhataplarımızla ticari faaliyetlerin geliştirilmesi iki ülke açısından yararlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu aşıların 15 gün içinde Gürcistan'a gönderileceğini belirten Meşe, şunları kaydetti:

"Gürcistan ile ilaç, tıbbi cihaz ve aşı gibi konularda iş birliğimizi daha da geliştirebiliriz. Gürcistanlı hastaların tedavilerini kamu, özel ve üniversite hastanelerimizde kaliteli hizmetle sağlayabiliriz. Öğrencilere Türkiye'de tıp, hemşirelik gibi alanlarda lisans ve uzmanlık eğitimleri verebiliriz. Tüm bunları Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde kanunla kurulmuş olan Sağlıklı Hizmetleri Anonim Şirketi (UHSAŞ) vasıtasıyla gerçekleştirebiliriz."

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Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe

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