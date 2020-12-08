HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Hafter Güçlerine Kınama

Türkiye'den Hafter Güçlerine Kınama

08.12.2020 22:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Türkiye'den Hafter Güçlerine Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Türk bir şirket tarafından işletilen geminin Libya açıklarında Hafter’e bağlı güçlerce durdurulmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Türk bir şirket tarafından işletilen Mabrooka adlı geminin Libya açıklarında General Halife Hafter’e bağlı güçlerce durdurulması kınandı. Açıklamada, Türk mürettebatı da bulunan gemiye ceza kesildiği de kaydedildi.

Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun dün yaptığı açıklamada da Misrata Limanı’na doğru ilerleyen Jamaika bayraklı, Türk şirketine ait Mabrooka gemisinin durdurulduğunu belirtmişti.

Geminin tıbbi malzeme taşıdığı belirtiliyor.

“Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır” ifadeleri yer alan 8 Aralık tarihli Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye’nın “çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağı” belirtildi. Açıklamada ayrıca “Libya’da Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir” ifadeleri yer aldı.

AKP hükümeti, başlıca destekçilerinden olduğu ve uluslararası camia tarafından da tanınan Libya Ulusal Mütabakat hükümetine askeri ekipman ve eğitim desteği sağladı. Libya Ulusal Mütabakat hükümetiyle yıllardır çatışma içinde olan ve bu yıl Ekim ayında ateşkes anlaşması imzalayan Halife Hafter güçleri ise Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek görüyor.

Hafter yönetimince dün yapılan açıklamada Türkiye’nin Libya Ulusal Mütabakatı hükümetine askeri desteğini sürdürdüğü ileri sürüldü. Libya’da ateşkes imzalayan taraflara askeri desteği sürdüren ülke yönetimleri Birleşmiş Milletler nezdinde mevcut ambargoyu ihlal etmiş sayılıyor.

Söz konusu ambargoyla ilgili olarak bir Türk gemisi Akdeniz sularında Avrupa Birliği askeri misyonu tarafından durdurulmuş, bu durum Türkiye ile Almanya arasında gerginlik yaratmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandıKarantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Nez'i görenler gözlerine inanamadı! Son hali herkesi şoke etti

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bartın'da karantinada olması gereken şahıs pazar yeri girişinde yakalandı

Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

21.00 itibarıyla kısıtlama başladı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Koronavirüs endişesi artan Bodrumlulardan 'gelmeyin' çağrısı

Bitlis'te 15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

15 kişilik minibüste 53 kaçak göçmen yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.