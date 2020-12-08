Türkiye'den Hafter Güçlerine Kınama

“Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır” ifadeleri yer alan 8 Aralık tarihli Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye’nın “çıkarlarının hedef alınması halinde bunun ağır sonuçları olacağı” belirtildi. Açıklamada ayrıca “Libya’da Birleşmiş Milletler’in öncülüğünde Libyalı kardeşlerimiz arasında siyasi sürecin ilerletildiği bir dönemde dahi Hafter ve milisleri mütecaviz tutumlarını devam ettirmektedir” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Türk bir şirket tarafından işletilen Mabrooka adlı geminin Libya açıklarında General Halife Hafter’e bağlı güçlerce durdurulması kınandı. Açıklamada, Türk mürettebatı da bulunan gemiye ceza kesildiği de kaydedildi.

AKP hükümeti, başlıca destekçilerinden olduğu ve uluslararası camia tarafından da tanınan Libya Ulusal Mütabakat hükümetine askeri ekipman ve eğitim desteği sağladı. Libya Ulusal Mütabakat hükümetiyle yıllardır çatışma içinde olan ve bu yıl Ekim ayında ateşkes anlaşması imzalayan Halife Hafter güçleri ise Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek görüyor.

Hafter yönetimince dün yapılan açıklamada Türkiye’nin Libya Ulusal Mütabakatı hükümetine askeri desteğini sürdürdüğü ileri sürüldü. Libya’da ateşkes imzalayan taraflara askeri desteği sürdüren ülke yönetimleri Birleşmiş Milletler nezdinde mevcut ambargoyu ihlal etmiş sayılıyor.

Söz konusu ambargoyla ilgili olarak bir Türk gemisi Akdeniz sularında Avrupa Birliği askeri misyonu tarafından durdurulmuş, bu durum Türkiye ile Almanya arasında gerginlik yaratmıştı.

