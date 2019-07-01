Dışişleri Bakanlığı, "haydutluk" olarak nitelendirdiği eylemin Hafter güçlerini meşru hedef haline getireceği uyarısı yaptı.Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşan milislere liderlik eden Halife Hafter'e bağlı güçlerin, altı Türk vatandaşını alıkoymasına Ankara'dan tepki geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları istendi. Hafter güçlerinin eylemi için "haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir" ifadesinin yer aldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Türk vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısı yaparak, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır" diye konuştu. G20 zirvesi için Japonya'da olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün yaptığı açılamada "Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" ifadesine yer vermişti.