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Türkiye'den Hafter güçlerine "meşru hedef" uyarısı

01.07.2019 09:40 | Son Güncelleme

Libya'da altı Türk vatandaşının alıkoyulmasına Ankara'dan tepki var.

Dışişleri Bakanlığı, "haydutluk" olarak nitelendirdiği eylemin Hafter güçlerini meşru hedef haline getireceği uyarısı yaptı.Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı savaşan milislere liderlik eden Halife Hafter'e bağlı güçlerin, altı Türk vatandaşını alıkoymasına Ankara'dan tepki geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının bir an önce serbest bırakılmaları istendi. Hafter güçlerinin eylemi için "haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir" ifadesinin yer aldığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Türk vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısı yaparak, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır" diye konuştu. G20 zirvesi için Japonya'da olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün yaptığı açılamada "Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" ifadesine yer vermişti.

Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan Libya'nın doğusunda yer alan Ecdebiye'deki güvenlik güçleri, iki Türk çalışanın serbest bırakıldığını aktardı. İki Türk'ün sahte olduğu anlaşılan bir yakalama emri üzerine gözaltına alındığı belirtildi.

Hafter'in destekçilerine çağrı

Türkiye'den gelen açıklamaların ardından Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu'nun destek verdiği Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin Başkanı Akila Salih'ten bir açıklama geldi. Salih, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "Türkiye'nin tehditleri' karşısında halkı harekete geçmeye çağırdı.

Türk dükkânları kepenk indirdi

Gerginliğin tırmanması üzerine Libya'nın doğusunda Türklere ait çok sayıda işletmenin kepenk kapattığı ya da tabelalarını indirdiği belirtiliyor.

Bingazi'nin 140 kilometre batısında yer alan Ecdebiye'de ise güvenlik güçlerinin Türklere ait dükkanların kapatılmasını ya da isimlerini değiştirmesini istediği aktarılıyor. Libya'da Türklere ait dükkanların çoğunu restoranlar ve giyim dükkanları oluşturuyor.

Erdoğan Trablus'a silah gönderildiğini açıklamıştı

General Hafter haftasonu sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını" ve komuta ettiği birliklerine "bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdiğini" belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Libya'nın içişlerine karışmakla suçlayan açıklamada, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği, Libya'daki Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade edilmişti.

Erdoğan, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Trablus merkezli Ulusal Muhatabat Hükümeti'ne askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde silah ve askeri ekipman gönderdiğini duyurmuştu.

Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine son veren 2011 yılındaki ayaklanmadan bu yana istikrar sağlanabilmiş değil. Ülke, Trablus ve Tobruk'ta merkezli iki ayrı yönetim tarafından idare ediyor. Trablus'taki yönetim Birleşmiş Milletler tarafından tanınırken, Hafter güçlerine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor.

Ülkenin doğusunda gücü elinde tutan Hafter'in öncülüğündeki güçler Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Çatışmalar sonucu binlerce sivilin evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Karşıtları, 75 yaşındaki general Hafter'i Libya'da askeri diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.

dpa,rtr,AFP/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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