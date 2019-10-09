Türkiye’den harekat için "uluslararası hukuk" vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TSİ 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilerek Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında Barış Pınarı Harekatı'nın "daha önce Suriye topraklarında gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatlarında olduğu gibi sadece teröristler ile teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef aldığı, sivil ve masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği" vurgulandı.