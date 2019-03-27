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Türkiye’den hareket eden bir gemi Libya açıklarında göçmenler tarafından kaçırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzladan Trablus’a giden Palau Bayraklı EL HİBLU 1 isimli yakıt tankeri, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı.Alınan bilgiye göre, 22 Mart’ta İstanbul Tuzla’dan kalkan Palau bayraklı 52 metre boyundaki içinde 6 personel bulunan ELHİBLU 1 isimli tanker, Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından ele geçirildi.

İstanbul Tuzladan Trablus’a giden Palau Bayraklı EL HİBLU 1 isimli yakıt tankeri, Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırıldı.
Alınan bilgiye göre, 22 Mart’ta İstanbul Tuzla’dan kalkan Palau bayraklı 52 metre boyundaki içinde 6 personel bulunan ELHİBLU 1 isimli tanker, Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından ele geçirildi. Gemide sadece kaptan Türk olup diğer personellerin 4’ü Hintli birisi ise Libyalı olduğu öğrenildi. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir savaş gemisinin söz konusu tankere müdahale için hareket ettiği belirtildi.

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