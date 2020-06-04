Türkiye’den Haziran’da 40 Ülkeyle Uçuşları Başlatma Hazırlığı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Corona virüsü salgınıyla mücadelede önlem amacıyla durdurulan dış hat uçuşlarından 40’ının Haziran ayında kademeli olarak açılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesinde de yer verilen yazılı açıklamasında, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz’’ diye konuştu.

Bakan, dış hat uçuşlarının açılması için 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını bildirdi ve bunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya olarak açıkladı.

Corona virüsüyle mücadelede tüm ülkelerin uçuşları durdurarak önlem aldığını hatırlatan Karaismailoğlu, ‘‘Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız’’ dedi.