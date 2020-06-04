Türkiye’den Haziran’da 40 Ülkeyle Uçuşları Başlatma Hazırlığı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Corona virüsü salgınıyla mücadelede önlem amacıyla durdurulan dış hat uçuşlarından 40’ının Haziran ayında kademeli olarak açılacağını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesinde de yer verilen yazılı açıklamasında, “Dış hat uçuşlar için 92 ülke ile işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkeler ile uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz’’ diye konuştu.
Bakan, dış hat uçuşlarının açılması için 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını bildirdi ve bunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya olarak açıkladı.
Corona virüsüyle mücadelede tüm ülkelerin uçuşları durdurarak önlem aldığını hatırlatan Karaismailoğlu, ‘‘Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız’’ dedi.
Karaismailoğlu, Haziran ayında kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarının öngörülen başlangıç tarihlerini de paylaştı. Buna göre başlatılması planlanan uçuşlar:
*10 Haziran tarihi itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan
*15 Haziran tarihi itibariyle Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan
*20 Haziran tarihi itibariyle Hollanda, Kazakistan
*22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya
*25 Haziran tarihi itibariyle Belçika
Dış hat uçuşlarının yeniden başlaması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile yoğun işbirliği içinde olduklarına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulacağını ve uygulanacak tedbirlerin bu aşamada öneminin hayati olduğunu kaydetti.
Uçuşların yeniden başlatılması konusunda Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları ile işbirliği içinde olduklarını belirten Karaismailoğlu, vatandaşların sağlığını ön planda tutmanın ve alınacak tedbirlerin önemini vurguladı.
Yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelenler Corona virüsü önlemleri çerçevesinde 14 günlük karantina sürecini Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurtlarında geçiriyordu. Ancak bu durum 20 Mayıs tarihinde alınan kararla değişmiş ve yurt dışından gelenlerin karantina sürecini evlerinde geçirmelerine karar verilmişti. Bakan Karaismailoğlu, bu kararla ilgili olarak, “Bu kapsamda, yurt dışından planlı uçuşlarla yeni gelecek kişilerin havalimanı içinde belirlenen alanlarda muayeneleri yapılacak ve semptomları değerlendirilecek. Muayene yapılan kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak’’ dedi.
Bakan Karaismailoğlu ayrıca şu bilgileri verdi:
“Havalimanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havalimanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla ilgili şehirlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen hastaneye yönlendirilecek.’’
“Yapılan değerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak. Bu süre zarfında da aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak. "Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu"nun da doldurulması gerekecek.’’
“Havalimanlarında yolculara uygulanacak testler, ücret durumu ve sonuçları pozitif çıkan yolculara ilişkin işlemler ve süreçler Sağlık Bakanlığı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda gerçekleştirilecek.”
Türkiye’de iç hat uçuşları 1 Haziran itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon şehirlerine olmak üzere yeniden başlamıştı. Uçuşların kademeli olarak arttırılacağı belirtilmişti. Türk Hava Yolları, 2 Haziran’da yaptığı açıklamadaysa 18 Haziran'dan itibaren Avrupa’daki 16 şehirden direkt uçuşlara başlanacağını bildirmişti. Dünya genelinde halen pek çok ülke, Corona virüsü salgını nedeniyle uluslararası uçuşlara izin vermiyor.