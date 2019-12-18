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Türkiye'den Hollanda'ya "FETÖ mensuplarına oturum izni" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 19:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi'nin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez" - "Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda'nın FETÖ mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlamasının ve onlara oturum izni vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Aksoy, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesi tarafından FETÖ iltisaklı kişilere oturum izni verilmesi hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesinin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

1951 tarihli "Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi" ile terör suçlarından aranan şahısların mültecilik statüsünden yararlandırılamayacağının hüküm altına alındığını vurgulayan Aksoy, "Bir başka deyişle 'mülteci statüsü'nün teröristler tarafından suistimalinin engellenmesi amaçlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, 251 masum vatandaşının şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının iadeleri yönündeki beklenti ve çabalarının devam edeceğinin altını çizen Aksoy, yazılı yanıtında "Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir." ifadelerine yer verdi.

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