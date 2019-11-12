Türkiye’den iade edilen IŞİD zanlısı tutuklandı

El-Hac ise mahkemede hakkındaki suçlamaları reddetti. Danimarka'nın ikinci büyük kenti olan Aarhus'ta 1991 yılında doğan Danimarka vatandaşı El-Hac'ın vatansız Filistinli bir aileye mensup olduğu belirtiliyor. El Hac'ın 2013'te Suriye'ye giden ilk Danimarka vatandaşları arasında yer aldığı kaydediliyor. Danimarka‘da El-Hac hakkında 2014 yılında terör suçlamasıyla gıyabında dava açılmıştı. 2017 yılı başlarında Suriye'de ağır yaralanan sanık, Suriyeli eşi ve iki çocuğuyla Türkiye'ye kaçmış, Aralık 2017'de Kilis'te yakalanmıştı.

Savcı Sidsel Klixbull, el-Hac vakasının "çok ciddi bir vaka" olduğunu belirterek Danimarka terör yasalarının ihlali suçlamasıyla yargılama öncesinde tutuklu kalmasını talep etti.

Hollanda ise IŞİD’lilerin çocuklarının ülkeye alınmasına hükmeden mahkeme kararını temyiz edeceğini açıkladı.Türkiye'den Pazartesi günü sınır dışı edilen IŞİD zanlılarıyla ilgili, gönderildikleri ülkelerde hukuki işlemler sürüyor. Danimarka'ya sınır dışı edilen ve havaalanında iner inmez gözaltına alınan eski IŞİD savaşçısı mahkemeye çıkarıldı.

2013 yılındaki video da suçlamalar arasında

El-Hac hakkında üç ayrı suçlama olduğu belirtiliyor. Birinin 2013 yılında Youtube'da paylaşılan ve aralarında dönemin NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ve Danimarkalı milletvekili Naser Khader'in de bulunduğu tanınmış Danimarkalı kişilerin resimlerine El Hac ve yanındaki üç kişinin ateş ettiği video görüntüleri ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Kopenhag Emniyet Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada Danimarka'nın 2017 yılında El-Hac'ın Türkiye'den iadesini talep ettiği, ancak sonuç alınamadığı bildirildi. Danimarkalı yetkililer, El-Hac'ın Türkiye'de yargılanarak IŞİD'e katılmak suçundan dört yıl hapis cezasına mahkum edildiğini açıkladı.

Hollanda mahkeme kararını temyiz ediyor

Diğer yandan Hollanda hükümeti, IŞİD'li Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda'ya kabul edilmesine hükmeden mahkeme kararına itiraz etti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Adalet Bakanı Ferd Grapperhaus Salı günü yaptıkları açıklamada, mahkeme kararının, uluslararası ilişkilere etkileri gibi bazı sonuçlarının dikkate alınmadığı gerekçesiyle soru işaretleri yarattığını, bu nedenle kararı temyize götüreceklerini bildirdi.