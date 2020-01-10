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  4. Türkiye’den İdlib’de Ateşkes Açıklaması

Türkiye’den İdlib’de Ateşkes Açıklaması

10.01.2020 21:07 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib’de 12 Ocak gece yarısından itibaren ateşkes uygulaması başlatılacağını açıkladı

Türkiye’den İdlib’de Ateşkes Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib’de 12 Ocak gece yarısından itibaren ateşkes uygulaması başlatılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava-kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır. Bu kapsamda 12 Ocak 2020 saat 00.01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır" denildi.

Dün de Rus haber ajansı TASS, ateşkesin sağlandığını duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Tümgeneral Yuri Borenko’yu kaynak gösteren TASS, "Türk tarafıyla varılan anlaşmalara göre, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 9 Ocak 2020’de ateşkes yürürlüğe girdi" açıklamasına yer vermişti.

8 Ocak’ta İstanbul’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İdlib’i ele almış; ortak açıklamada da “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde sükunetin, İdlib’le ilgili bütün anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle sağlanması gerekliliği” vurgulanmıştı.

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