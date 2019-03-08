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Türkiye'den İdlib'de devriye faaliyeti

08.03.2019 18:41 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin İdlib vilayetindeki ilk devriye faaliyetini gerçekleştirdi.

Devriye faaliyetleri, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat çerçevesinde yapılıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Astana süreci kapsamında belirlenen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ilk devriye faaliyetini tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, TSK'nın İdlib'deki ilk devriye faaliyeti, El Hader ilçesine bağlı Tel Eys köyündeki 6 nolu gözlem noktasından başladı. Serakib ilçesine bağlı Tel Tukan köyündeki 7 nolu nokta üzerinden ilerleyen devriye, Marretinuman ilçesine bağlı Sırman köyündeki 8 nolu gözlem noktasında son buldu.

AA, İdlib'de devriye faaliyetlerine başlanmasına dair kararın, 14 Şubat'ta Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı Soçi zirvesinde alındığını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, devriye faaliyetinin, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat kapsamında oluşturulan silahsızlanma bölgesinde yapılacağını duyurmuştu. Akar, İdlib'de başlayacak devriye faaliyetleriyle ilgili bilgi verirken, "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nin devriyesi başlayacak. Aynı zamanda bazı İdlib ve Afrin hava sahasının kullanılmasıyla ilgili bazı tahditler vardı. Bugün itibariyle bu da kalkmış bulunuyor" demişti.

İdlib'de son durum

Ankara ve Moskova geçen Eylül ayında Rusya'nın Soçi kentinde imzaladıkları mutabakatla, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması konusunda anlaşmıştı. Tüm ağır silah ve radikal savaşçıların bölgeden çıkarılmasını öngören anlaşma, İdlib'e rejim güçleri tarafından büyük bir operasyon düzenlenmesinin önüne geçmişti. Ancak son dönemde çatışmaların yeniden yoğunlaştığı vilayetin topraklarının büyük bölümü geçen Ocak ayında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün eline geçmişti.

Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında ilan edilen gerginliği azaltma bölgelerinden biri de İdlib'de. TSK, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 ateşkes gözlem noktası bulunduruyor. Bölgede Rus ordusunun ise 10 gözlem noktası var.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Suriye'de silahlı muhaliflerin elindeki son kale konumunda olan İdlib'de geçen Eylül'deki mutabakattan beri rejim tarafından gerçekleştirilen bombardıman ve hava saldırılarında, 60'ı çocuk, 160'tan fazla sivil hayatını kaybetti. Gözlemevi, aynı dönemde rejim güçlerinden 125, silahlı muhaliflerden ise 94 kişinin öldüğünü belirtti.

DW,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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