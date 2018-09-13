Türkiye’den İdlib’e Takviye Kuvvet

Bölgedeki aktivistlerin bildirdiğine göre, Türkiye İdlib’deki askeri gözlem noktalarını güçlendirmek için bölgeye takviye güçler gönderdi.

Türk takviyesi, İdlib’in güneyine yönelik rejim ve Rus bombardımanlarının ardından geldi.

Merkezi İngiltere’deki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bir Türk konvoyunun Kfar Lusin geçiş noktasından İdlib’e geçtiğini kaydetti. Aktivistlerin çektiği görüntülerde de zırhlı araçlar dikkat çekiyor.

Türkiye’nin İdlib’de 12 askeri gözlem noktasında yüzlerce askeri bulunuyor. Bu gözlem noktaları Rusya ve İran arasında varılan uzlaşının ardından inşa edilmişti.

Akar: “İnsani Trajediyi Önlemek İçin Çalışıyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib’e yönelik bir askeri operasyonun bölgedeki sorunlu durumu felakete doğru sürükleyeceğini belirtti. Akar bu açıklamayı Anadolu Ajansı’na göre yabancı büyükelçilerle toplantı sırasında yaptı.

Akar, “Barış ve istikrarı getirmek, insani bir trajediyi durdurmak için Rusya, İran ve diğer müttefiklerle çalışıyoruz” dedi.