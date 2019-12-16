Türkiye’den ilk İHA Kıbrıs’ta göreve başladı

Bayraktar TB2 tipi İHA, silah taşıma özelliğine de sahip.Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu'nun, Geçitkale Havaalanı’nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararının ardından Türkiye’den gönderilen ilk İHA adanın kuzeyine inerek görevine başladı.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’ndan havalanarak TSİ 10.00’da Geçitkale Havaalanı’na iniş yapan Bayraktar TB2 tipi İHA’nın Doğu Akdeniz’de on saat sürmesi öngörülen ilk görev uçuşuna başladığı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu, Türkiye’nin talebi üzerine Cuma günü aldığı kararda Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanına ulaşan ilk İHA’mız KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek" ifadelerine yer verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü’nün iç güvenlik ve sınır ötesi harekat ve operasyonlarında 2014 yılından bu yana kullanılan TB2, silah ve cephane dahil 55 kilogram "faydalı yük" taşıyabiliyor. Üretici Baykar şirketinin verilerine göre Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde 27 saat 3 dakika ile havada kalma ve 27 bin 30 feet ile irtifa rekorunu elinde bulunduruyor.