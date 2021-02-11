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Türkiye'den iltica başvurularının yarısı kabul edildi

11.02.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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Türkiye'den iltica başvurularının yarısı kabul edildi

2020'de Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının yarısına yakını kabul edildi.

Başvuru sayısında ise 2019'a göre yarı yarıya azalma kaydedildi.Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Almanya'ya iltica başvuruları sürüyor. 2020 yılında Almanya'ya yapılan başvuruların yarısına yakını kabul edildi.

Alman İçişleri Bakanlığı, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta geçen yıl Türkiye'den yapılan başvuruların yüzde 47,7'sinin kabul edildiğini, bu orana iltica başvurularının yanı sıra mülteci koruma, geçici koruma ve sınır dışı yasaklarının da dahil olduğunu bildirdi.

Rakamlara, başka bir AB ülkesinin sorumluluk alanına girmesi gibi nedenlerle usulen geri çevrilen başvuruların dahil olmadığı belirtildi. Türkiye'den başvurularda kabul oranı 2018'de yüzde 46,7 ve 2019'da yüzde 52,7 olarak kaydedilmişti.

Başvuru sayısında azalma

Diğer yandan Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısındaki azalma devam ediyor. 2020'de başvuru sayısının 5 bin 782 kişiyle 2019'a göre yarı yarıya azaldığı belirtildi. Türkiye'den Almanya'ya 2018 yılında 10 bin 356, 2019 yılında da 10 bin 833 iltica başvurusu yapılmıştı.

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, başvurulardaki azalmada pandemiyle mücadelede getirilen seyahat yasaklarının etkili olduğunu savunarak başvurulardaki kabul oranının Türkiye'nin güvenli bir menşe ülke olmadığını kanıtladığını söyledi. Dağdelen, "Neredeyse iki kişiden biri bir otokrattan kaçarak Almanya'da koruma alabiliyorsa Alman hükümetinin Erdoğan rejimine silah sevkiyatına devam etmesi ve ekonomik yardımlarla destek sağlaması vicdansızcadır" diye konuştu.

KNA/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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