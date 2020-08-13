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Türkiye'den Irak'a PKK Uyarısı

13.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki PKK varlığına ilişkin olarak bir açıklama yayımladı ve Irak hükümetini uyardı

Türkiye'den Irak'a PKK Uyarısı

Türk Dışişleri Bakanlığı, Irak’taki PKK varlığına ilişkin olarak bir açıklama yayımladı ve Irak hükümetini uyardı.

Açıklamada, PKK terör örgütünün varlığının aynı zamanda Irak’ın bütünlüğü ve egemenliğine de tehdit oluşturduğu ifade edilirken Türkiye’nin, sınır güvenliği açısından gereken adımları atmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında “Yıllardır Irak’ta yuvalandığı bölgelerden ülkemize yönelik saldırılarda bulunan PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve istikrarına da meydan okumaktadır. Ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almak öncelikle Irak’ın sorumluluğundadır. Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine hazırdır. Ancak Irak’taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır.

Irak’ı bu doğrultuda gerekli adımları atmaya, bu durumu fırsat bilip ülkemize yönelik mesnetsiz iddialarda bulunan diğer bazı ülke ve bölgesel örgütleri de teröristleri cesaretlendiren ve terörle mücadelede çifte standart içeren yaklaşımlarına son vererek, ilkeli bir tutum takınmaya davet ediyoruz” denildi.

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