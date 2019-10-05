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Türkiye'den Irak'a 'sağduyu' çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2019 01:20 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde süren çatışmalar için taraflara itidal ve sağduyu çağrısında bulundu.  Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana süren protesto eylemleri sırasında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmaların derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir.

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde süren çatışmalar için taraflara itidal ve sağduyu çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana süren protesto eylemleri sırasında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmaların derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, "Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak Hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz" denildi.
Açıklamada ayrıca, gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuldu.

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