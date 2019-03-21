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Türkiye'den Irak'a taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Irak’ta bir teknenin batması sonucu hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı diliyoruz"

Türkiye, Irak'ın Musul kentindeki feribot kazasında hayatını kaybedenler için Irak'a taziye mesajı iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ta Dicle Nehri’nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatlarını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri'nde bugün bir feribotun batması sonucu 71 kişi yaşamını yitirmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Irak'taki tekne kazası taziye

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