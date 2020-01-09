Türkiye'den Irak'a ‘Yalnız Değilsiniz’ Ziyareti

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesi ve Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırıları anımsatan Çavuşoğlu, hali hazırda Irak'ın terör örgütleriyle mücadele etmeye de devam ettiğini anlatarak, "Biz Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz. Irak'ın yeniden inşasına yönelik çalışmalarda bazı zorluklarla karşılaşılırken, Irak'ın dış güçlerin yarattığı bu tür gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Herkesin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine herkesin saygı duyması gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'ın içinden geçtiği zor günlerde özellikle bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Irak yalnız değildir ve Irak ile birlikte bu zor günleri aşmak için beraber çalışacağız" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bölgede gerginliği azaltmak amacıyla diplomatik temaslar yürüttüğünü kaydeden Çavuşoğlu, İran ve ABD tarafları yanı sıra başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere diğer ülkelerle yoğun bir diplomasi yürüttüklerini dile getirdi.

Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile de bu konuları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuveyt'teki toplantıda vaat ettiği üzere Irak için 5 milyar kredi taahhüdünü yerine getirmeye hazır olduğunu da açıklayarak, özetle şunları söyledi:

"Gerginliği azaltmak için birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya da devam etmemiz lazım. Henüz her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Dün ABD ve İran'dan gelen, göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz. Ama gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmaya devam etmemiz lazım. Tabii ki Irak'ın istikrarı, huzuru, barışı, bizim için de çok önemlidir. Bu yüzden biz bundan sonra yine Irak'ın istikrarına, terörle mücadelesine ve barışına katkı sağlayacağız."