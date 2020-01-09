Türkiye'den Irak'a ‘Yalnız Değilsiniz’ Ziyareti

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaret ile Türkiye olarak komşu Irak'ın çatışma alanı olmaması mesajını vermek istediklerini açıkladı.
Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'ın içinden geçtiği zor günlerde özellikle bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Irak yalnız değildir ve Irak ile birlikte bu zor günleri aşmak için beraber çalışacağız" ifadesini kullandı.
İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesi ve Irak'taki ABD üslerine yapılan saldırıları anımsatan Çavuşoğlu, hali hazırda Irak'ın terör örgütleriyle mücadele etmeye de devam ettiğini anlatarak, "Biz Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz. Irak'ın yeniden inşasına yönelik çalışmalarda bazı zorluklarla karşılaşılırken, Irak'ın dış güçlerin yarattığı bu tür gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Herkesin Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine herkesin saygı duyması gerekiyor" dedi.
Türkiye'nin bölgede gerginliği azaltmak amacıyla diplomatik temaslar yürüttüğünü kaydeden Çavuşoğlu, İran ve ABD tarafları yanı sıra başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere diğer ülkelerle yoğun bir diplomasi yürüttüklerini dile getirdi.
Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile de bu konuları ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuveyt'teki toplantıda vaat ettiği üzere Irak için 5 milyar kredi taahhüdünü yerine getirmeye hazır olduğunu da açıklayarak, özetle şunları söyledi:
"Gerginliği azaltmak için birlikte çalışıyoruz ve çalışmaya da devam etmemiz lazım. Henüz her şeyin bittiğini söylemek mümkün değil. Dün ABD ve İran'dan gelen, göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşılıyoruz, destekliyoruz. Ama gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmaya devam etmemiz lazım. Tabii ki Irak'ın istikrarı, huzuru, barışı, bizim için de çok önemlidir. Bu yüzden biz bundan sonra yine Irak'ın istikrarına, terörle mücadelesine ve barışına katkı sağlayacağız."
Irak: “Bölgedeki gerginlik teröristlerin elini güçlendirir”
Irak Dışişleri Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ise, ABD ve İran'ın Irak topraklarındaki saldırılarını kabul etmediklerini ve bunu kınadıklarını vurguladı.
Hekim, "Irak'ın iç barışının sağlanması için çatışma alanı olmaması gerektiği konusunda, bölgede herhangi bir gerginliğin çatışmaları alevlendirebileceği ve teröristlerin elini güçlendireceği konusunda Türkiye ile hemfikiriz" dedi.
ABD ve İran arasındaki gerginliği azaltmak için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Hekim, "Türkiye ile terörle mücadele konusunda önemli iş birliğimiz var. Irak'ın her zaman yanında duran Türkiye, terörle mücadelemizde bize destek sunan dost ve komşu ülkemizdir" ifadesini kullandı.
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