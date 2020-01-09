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  4. Türkiye’den Irak’a "yanınızdayız" mesajı

Türkiye’den Irak’a "yanınızdayız" mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 17:50 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD-İran geriliminin tırmandığı dönemde Irak’ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemediklerini vurgulayarak "Irak yalnız değildir.

Zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ta Başbakan Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşmeleri sonrasında mevkidaşı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Irak’a destek mesajını yineledi.

Bölgede ABD ve İran arasında tırmanan gerginliğe dikkat çeken Çavuşoğlu, Irak’a ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız" mesajını vermek üzere gerçekleştirdiğini söyledi.

"Biz Türkiye olarak Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" diyen Çavuşoğlu, ABD ve İran’dan dün gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşıladıklarını, ancak gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Irak’ın istikrar, barış ve huzurunun Türkiye için de çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Irak’ın istikrarına, başta IŞİD ve PKK olmak üzere terörle mücadelesine ve barışına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Yeniden imar ve ekonomik kalkınma vurgusu

Irak’ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması konusunda yürütülen çalışmaların önemine de değinen Çavuşoğlu, "Kuveyt konferansında beş milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk ve bu krediyi Irak’ta gerçekleştirilecek önemli projelerde kullanacağız. Bugün hangi projelere öncelik vermemiz gerektiğini değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte bunların hayata geçmesi konusunda da birlikte çalışacağız" dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Salih ile görüşmesi sonrasında Twitter’dan paylaştığı mesajda Irak’ın bu kritik dönemde yalnız olmadığını ilettiklerini kaydetmiş, "Irak’ın birlik ve istikrarına verdiğimiz önemi belirttik" demişti.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in ABD'nin operasyonunda öldürülmesi sonrasında İran, Irak topraklarındaki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Irak meclisi, ülkedeki Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini talep eden bir tavsiye kararı almış, ABD yönetimi ise "çekilmeyeceğiz" mesajı vermişti.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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