Türkiye’den Irak’a "yanınızdayız" mesajı

Zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ta Başbakan Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüşmeleri sonrasında mevkidaşı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Irak’a destek mesajını yineledi.

Bölgede ABD ve İran arasında tırmanan gerginliğe dikkat çeken Çavuşoğlu, Irak’a ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, "Irak yalnız değildir. Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız" mesajını vermek üzere gerçekleştirdiğini söyledi.

"Biz Türkiye olarak Irak'ın dış güçlerin çatışma alanı olmasını istemiyoruz" diyen Çavuşoğlu, ABD ve İran’dan dün gelen göreceli olarak daha sağduyulu mesajları olumlu karşıladıklarını, ancak gerginliğin tamamen ortadan kalkması için çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Herkesin Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Irak’ın istikrar, barış ve huzurunun Türkiye için de çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Irak’ın istikrarına, başta IŞİD ve PKK olmak üzere terörle mücadelesine ve barışına katkı sağlayacaklarını söyledi.