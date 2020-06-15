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Türkiye’den Irak’taki PKK Hedeflerine Hava Operasyonu

15.06.2020 10:04 | Son Güncelleme

Türkiye Irak’taki PKK hedeflerine yönelik son yılların en büyük hava operasyonunu gerçekleştirdi. Değişik kentlerden kalkan 30 uçağın katıldığı operasyonda, 81 hedefin vurulduğu açıklandı

Türkiye’den Irak’taki PKK Hedeflerine Hava Operasyonu

Türkiye Irak’taki PKK hedeflerine yönelik son yılların en büyük hava operasyonunu gerçekleştirdi. Değişik kentlerden kalkan 30 uçağın katıldığı operasyonda, 81 hedefin vurulduğu açıklandı.

Gece yarısı başlayan operasyona Diyarbakır, Konya, Eskişehir ve Adana’dan kalkan 30 adet F-16 savaş uçağı katıldı. Türk Hava Kuvvetleri’nin Pençe-Kartal adını verdiği operasyonun ilk etabında Mahmur, Sincar Dağı ve Kandil eteklerindeki PKK hedefleri eş zamanlı olarak bombalandı. Harekâtın ikinci aşamasında ise Zap, Haftanin, Avaşin ve Türkiye sınırına yakın bazı bölgelerdeki hareketli gruplar ve küçük kamplar vuruldu. Operasyonun iki noktasında beton delici bomba kullanıldığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kartal Operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor" denildi. Açıklamada "Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı icra edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Operasyonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden yönetti.

Operasyondan sonra Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da 81 hedefin vurulduğu belirtildi. Açıklamada ”Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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