Türkiye’den İsrail ile BAE normalleşmesine tepki

Açıklamada BAE’nin kararının "riyakar bir davranış" olduğu belirtildi.Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) aracı olduğu İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkilerin tamamıyla normalleştirilmesini hedefleyen anlaşmaya tepkili yaklaşırken, yapılan açıklamanın hedefinde BAE vardı.

Dışişleri Bakanlığı’nın Cuma günü yaptığı açıklamada, “ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz” denildi.

BAE’nin bu hareketiyle Suudi Arabistan’ın öncülüğünde 2002’de Arap Ligi tarafından kabul edilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nca da desteklenen Arap barış planını “tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalıştığı” ifade edilirken, bunun “son derece endişe verici” olduğu belirtildi.

Açıklamada BAE’nin, “zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan” ABD’nin Ortadoğu planı üzerinden “gizli hesaplar yapmaya çalıştığı” belirtilirken, BAE’nin bu davranışıyla Filistin'in iradesini yok saydığı ifade edildi. Açıklamada, “BAE liderliğinin Filistin halkının ve yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail'le müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiçbir şekilde yoktur” denildi.