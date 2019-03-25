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Türkiye'den İsrail lobisinin toplantısındaki Kudüs açıklamalarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 08:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "AIPAC yıllık toplantılarına katılan bazı ülke liderlerinin İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantılarına katılan bazı ülke liderlerinin İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönündeki açıklamalarını "endişeyle karşıladıklarını" bildirdi.

Aksoy, Washington'da dün başlayan AIPAC yıllık toplantılarına ilişkin bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

"AIPAC yıllık toplantılarına katılan bazı ülke liderlerinin İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olacağının altını çizdi.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından reddedildiğini anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Tüm ülkeleri, bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve bölgemizi daha da istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."

ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşlarından Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantısı dün başladı. Ülkedeki ''İsrail yanlısı hareketin en büyük toplantısı'' olarak nitelenen AIPAC'ın 3 gün sürecek toplantısına binlerce kişinin katılımı bekleniyor.

ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçi ve Demokrat kanatların da desteğini alan toplantıda, bu yıl ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı saymasının yansımalarının yanı sıra, İsrail'in güvenliği konusunun da ele alınması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AIPAC Hami Aksoy Kudüs

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