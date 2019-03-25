Türkiye'den İsrail lobisinin toplantısındaki Kudüs açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık toplantılarına katılan bazı ülke liderlerinin İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönündeki açıklamalarını "endişeyle karşıladıklarını" bildirdi.

Aksoy, Washington'da dün başlayan AIPAC yıllık toplantılarına ilişkin bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

"AIPAC yıllık toplantılarına katılan bazı ülke liderlerinin İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacakları yönünde sorumsuzca beyanlarda bulunmalarını endişeyle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olacağının altını çizdi.

Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından reddedildiğini anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Tüm ülkeleri, bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve bölgemizi daha da istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz."