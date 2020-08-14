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  4. Türkiye'den İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Anlaşmaya Tepki

Türkiye'den İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Anlaşmaya Tepki

14.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Türkiye, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi

Türkiye'den İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Anlaşmaya Tepki

Türkiye, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmaya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nın Ortadoğu Barış planının ölü doğmuş bir plan olduğu değerlendirmesi yapılırken BEA de Filistin’in iradesini yok saymakla itham edildi.

Açıklamada “ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz. 2002 yılında Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Ligi tarafından geliştirilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nca da desteklenen Arap Barış Planı’nın BAE tarafından tek yanlı bir tasarrufla ortadan kaldırılmaya çalışılması son derece endişe vericidir. Hal böyle iken, sözkonusu üçlü bildiriyi Filistin davasına destek olarak takdim etmenin hiçbir inandırıcılığı yoktur. Zaten ölü doğan ve hiçbir geçerliliği olmayan ABD planı üzerinden gizli hesaplar yapmaya çalışan BAE, bu şekilde Filistin'in iradesini de yok saymaktadır. BAE liderliğinin Filistin halkının ve Yönetiminin rızası hilafına Filistin adına İsrail'le müzakereler yürütme ve Filistin açısından hayati önem taşıyan konularda taviz verme yetkisi hiç bir şekilde yoktur” denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri’nin söz konusu anlaşmayla Birleşik Filistin davasına ihanet ettiği ifade edildi. Açıklamada “Kendi dar çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ederken, bunu adeta Filistin için yapılan bir özveri gibi takdim etmeye çalışan BAE'nin bu riyakar davranışını tarih de, bölge halklarının vicdanı da unutmayacak ve asla affetmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

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