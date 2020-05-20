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Türkiye’den İsrail’e Batı Şeria Tepkisi

20.05.2020 15:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'da yaptığı açıklamada, 'İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir' dedi

Türkiye’den İsrail’e Batı Şeria Tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir" dedi.

Kalın’ın bu paylaşımı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 17 Mayıs’ta, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmenin vaktinin geldiği değerlendirmesine tepki niteliğinde.

Netanyahu’nun bu sözlerine bir tepki de Filistin lideri Mahmu Abbas’tan geldi. İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına karşı izlenecek politikayı görüşmek üzere Ramallah’ta üst düzey Filistin liderleriyle bir araya gelen Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, “Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu anlaşma ve mutabakatların hiçbirine bağlı kalmayacaktır" dedi.

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