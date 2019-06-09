Türkiye'den İsrail'e gelen Panama bandıralı kargo gemisinde yangın

KUDÜS (AA) - Türkiye'nin Mersin limanından İsrail'e gelen Panama bandıralı kargo gemisinde Hayfa limanı yakınlarında çıkan yangın, İsrail Deniz Kuvvetlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA muhabirinin İsrail ordusu basın ofisi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Hayfa limanı açıklarında demirli yabancı bir kargo gemisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İsrail polisi ve Deniz Kuvvetlerinin müdahale ettiği belirtildi. Geminin hangi ülkeye ait olduğu ve gemideki mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Herhangi bir can kaybının rapor edilmediği yangının boyutuna ve gemide hasar olup olmadığına ilişkin detayların henüz netleşmediği ifade edildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, kargo gemisinin Panama bandıralı olduğu, cuma günü Mersin limanından hareket ederek İsrail'in kuzeyindeki Hayfa limanına geldiği aktarıldı.

Yangının gemide bulunan bazı yolcular tarafından çıkarıldığı iddia edilen haberlerde, gemideki durumun kontrol altına alındığı ve olayın terörle bağlantısı olmadığı kaydedildi.

