HABER

Türkiye'den İsrail'e kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de masum sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığınca, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de masum sivillere yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımı şiddetle kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de barışçı gösteri hakkını kullanan masum sivillere yönelik gerçekleştirdiği ve 7 kişinin ölümüne, 500’ü aşkın Filistinlinin yaralanmasına neden olan aşırı ve orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik güç kullanımını fütursuzca sürdürmesi Filistinli sivil halka koruma sağlanmasına ilişkin BM Genel Kurulu kararının uygulanmasının önemini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesi yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyelerini İsrail güvenlik güçlerinin işlediği suçların faillerinin hesap vermesinin sağlanması ve gelecekte bu tür saldırıların tekerrürünün engellenmesi hususunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz. Türkiye, bu konunun uluslararası platformlarda takipçisi olmaya ve Filistin Devleti'nin ve halkının yanında durmaya devam edecektir."

PARTNERArkasında olanları görünce...Arkasında olanları görünce...
GÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battıGÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Dışişleri Bakanlığı Gazze kınama

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'Medya' kod adlı terörist öldürüldü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

'Zorba' teğet geçince rahat bir nefes aldılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.