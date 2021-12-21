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Türkiye'den İsrail'e seyahatler yasaklandı

21.12.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail, aralarında Türkiye, ABD ve Almanya'nın da bulunduğu 11 ülkeye seyahat yasağı getirilmesi kararı aldı.

Karar, Omicron yakalarının bu ülkelerdeki artışı nedeniyle alındı.İsrail parlamentosu Knesset, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi doğrultusunda salgın nedeniyle seyahat yasağı uygulanan ülkelerin sayısını artırdı. Omicron vakalarının hızlı yayıldığı belirtilen Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Kanada, Macaristan, Fas, Portekiz ve İsviçre'nin kırmızı listeye dahil edildiği açıklandı. Kırmızı listedeki ülkelerden İsrail vatandaşları dışındaki hiçbir yolcunun İsrail'e giriş yapmasına izin verilmiyor.

İsrail'in kırmızı listesinde İngiltere, Fransa ve İspanya'nın yanı sıra 50'den fazla ülke bulunuyor. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, hafta sonu ülke çapında yeni bir kapanma kararı alınmasını önlemek için seyahat kısıtlamalarının sertleştirileceğini açıklamıştı.

İsrail salgın sonrası yaklaşık 1,5 yıl boyunca sınırlarını kapalı tutmuş, geçen Kasım ayında aşılı olan yabancıların tekrar girişine izin vermişti. Kasım sonundan bu yana ise sadece izne bağlı olarak yabancıların ülkeye seyahat etmesine izin verilmeye başlanmıştı.

Omicron ABD'de baskın varyant

Öte yandan Omicron ABD'de baskın varyant haline geldi. ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki vakaların yüzde 73'ünün Omicron kaynaklı olduğunu açıkladı. Omicron'un hızlı yayılımı ABD'li yetkilileri endişelendirirken ABD Başkanı Joe Biden'ın ise yeni bir kapanma kararı almayı planlamadığı belirtiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bugün artan vaka sayıları ile ilgili açıklama yapacağını, açıklamanın test ve aşılama odaklı olacağını söyledi.

Beyaz Saray'ın üst düzey yetkililerinden biri de Amerikan hükümetinin Omicron'la mücadele çerçevesinde 500 milyon ücretsiz korona testini kullanıma sunmayı ve aşı kapasitesini de artırmayı planladığı bilgisini verdi. Yetkili, yeni sınırlamalar getirilmeyeceğini belirterek "Bu dalganın üstesinden gelmek için elimizde imkanlar var" diye konuştu.

Türkiye'de son durum

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın 20 Aralık'a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 351 bin 253 testten 18 bin 762'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 497 olarak açıklandı.

AFP,Reuters/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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