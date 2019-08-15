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Türkiye’den İsrail’e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:03 | Son Güncelleme

  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerine tepki gösterilerek, “İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirme girişimlerine tepki gösterilerek, “İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz” denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerine tepki gösterildi. Açıklamada, "İsrail Kamu Güvenliği Bakanı'nın Mescid-i Aksa'daki statükonun değiştirilmesine ilişkin ifadelerini bütünüyle reddediyoruz. Bu çarpık bir zihniyetin göstergesidir” vurgusu yapıldı.
Öte yandan açıklamada, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirmeye yönelik her türlü ima ve teşebbüsün bölgede gerginliği daha da artıracağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"Nitekim son olarak, Kurban Bayramı'nda, bazı aşırıcı Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisinin Harem-i Şerif içinde müdahale etmesi sebebiyle birçok Filistinli yaralanmıştır. İsrail makamlarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı uygulamalarına son vermeye ve bölgede gerginliği artıracak sorumsuzca hareket ve beyanatlardan kaçınmaya sevk edilmesi lazımdır."

Haber: ANKARA, (DHA)

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