Türkiye'den İsrail'e Tepki

Kudüs’te İsrail polisiyle çatışmalarda yaralanan Filistinlilere destek için tüm Türkiye’de camilerde Pazartesi günü dualar okundu. İsrail ve Filistin arasındaki gerginlik, Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki evlerinden Yahudi yerleşimciler tarafından tahliye edilmek istemesi nedeniyle artmıştı. Gerginliğin Ramazan ayına gelmesi ve polisin Filistinlilere müdahalesi olayların büyümesine neden oldu. Pazartesi gecesi yüzlerce kişi de İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde ellerinde Filistin bayraklarıyla protesto gösterisinde bulundu. Görgü tanıkları İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa civarındaki Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini söylüyorlar. Bazı göstericilerin polise taş attıkları görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yayımladığı mesajında, “İsrail’in acımasız ve çirkin saldırılarını durdurmasının zamanıdır” ifadelerini kullandı. Altun’un mesajı Erdoğan’ın İsrail’i kınamasının ardından iki gün sonra geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamasında, İsrail’in evlerini ve kutsal mekanlarını korumaya çalışan müslümanlara saldıran zalim bir devlet olduğunu söylemişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada,

İsrail’in tüm inançlara yönelik özgürlükçü tavrını sürdürmeye devam ettiğini ancak şiddet olaylarına izin vermeyeceğini söyledi. Netanyahu, kabine toplantısında da güvenlik yetkilileriyle biraraya geldi ve kanunlara uygun şekilde düzeni sağlayamaya devam edeceklerini dile getirdi. Ankara, bir süredir bölgedeki izolasyona son vermek amacıyla İsrail’l ilişkilerini düzeltme yolunda arayış içerisindeydi. İki ülke 2018 yılındaki gerginliğin ardından büyükelçilerini geri çekmişlerdi. O tarihte de gerekçe İsrail’in Filistin’e yönelik operasyonlarıydı. Ancak Türkiye - İsrail ilişkileri aslen 2010 yılında Mavi Marmara isimli yardım gemisine İsrail’in düzenlediği operasyon ve bu sırada 9 kişinin ölmesi sonucu en gergin noktasına ulaşmıştı. Kendisi de İsrail’in tavrını kınayan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mesut Hakkı Caşın, gerginliğe rağmen Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzelmesinin mümkün olduğunu ancak Washington yönetiminin bu konuda adım atması gerektiğini söylüyor.