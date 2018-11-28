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Türkiye'den "İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 22:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Türkiye en uygun zamanda Afganistan'a yönelik 'İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yapacak"

CENEVRE (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin en uygun zamanda, Afganistan'da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesini amaçlayan İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Afganistan konulu "Bakanlar Konferansı"nda konuşan Kıran, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi barış, istikrar ve kalkınmayı sağlamak için Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kıran, Afganistan'ın barışa ihtiyacının olduğunun altını çizerek, ülkedeki en büyük zorluğun süregelen şiddet ve terör olduğunun altını çizdi.

Afganistan'da barışın sağlanması ve kalıcı hale gelmesinin ancak Afgan halkının öncülüğünde ve sahiplenmesiyle mümkün olabileceğine işaret eden Kıran, ülkedeki başlıca sorunları; geniş çaplı yerinden edilmeler, afyon üretiminin artması, yoksulluk oranının yüksekliği, eğitim ve sağlık sektöründeki sorunlar olarak sıraladı.

Kıran, Afgan hükümetini iyi yönetim, makro ekonomi ve özel sektörün gelişimi konusunda yürüttüğü reformlardan dolayı tebrik ederek, "Şimdi, uzun vadeli stratejileri ve operasyonel programları uygulamak için daha odaklanmış bir yaklaşıma ihtiyaç var. Aynı zamanda, reformların sağlamlaştırılması da zorunlu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2002'den beri Afganistan konusundaki tüm uluslararası çabalara aktif olarak katıldığını anımsatan Kıran, bu ülkeye eğitim, sağlık, altyapı ve kapasite geliştirme alanlarındaki projelerle destek verdiklerini dile getirdi.

Kıran, Türkiye'nin Afganistan'ın kalkınmasına yönelik 16 yılda yaklaşık 1,1 milyar dolar yardımda bulunduğunu aktardı.

Afgan halkının daha iyi bir geleceği hak ettiğini vurgulayan Kıran, Türkiye'nin en uygun zamanda Afganistan'da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesini amaçlayan "İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı"na ev sahipliği yapacağını kaydetti.

- Yeni Başkonsolosluk binasında inceleme

Kıran, buradaki konuşmasının ardından Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu'nun taşınacağı yeni binayı gezerek incelemelerde bulundu.

Başkonsolos Mehmet Sait Uyanık, yakında açılacak olan yeni başkonsolosluk binasındaki çalışmalar hakkında Bakan Yardımcısı Kıran'ı bilgilendirdi.

Ziyarette, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu ile Türkiye'nin Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Beliz Celasin Rende de hazır bulundu.

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Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran

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