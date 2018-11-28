CENEVRE (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin en uygun zamanda, Afganistan'da güvenlik ve istikrarın tesis edilmesini amaçlayan İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'ndeki Afganistan konulu "Bakanlar Konferansı"nda konuşan Kıran, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi barış, istikrar ve kalkınmayı sağlamak için Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kıran, Afganistan'ın barışa ihtiyacının olduğunun altını çizerek, ülkedeki en büyük zorluğun süregelen şiddet ve terör olduğunun altını çizdi.

Afganistan'da barışın sağlanması ve kalıcı hale gelmesinin ancak Afgan halkının öncülüğünde ve sahiplenmesiyle mümkün olabileceğine işaret eden Kıran, ülkedeki başlıca sorunları; geniş çaplı yerinden edilmeler, afyon üretiminin artması, yoksulluk oranının yüksekliği, eğitim ve sağlık sektöründeki sorunlar olarak sıraladı.

Kıran, Afgan hükümetini iyi yönetim, makro ekonomi ve özel sektörün gelişimi konusunda yürüttüğü reformlardan dolayı tebrik ederek, "Şimdi, uzun vadeli stratejileri ve operasyonel programları uygulamak için daha odaklanmış bir yaklaşıma ihtiyaç var. Aynı zamanda, reformların sağlamlaştırılması da zorunlu." ifadelerini kullandı.