Türkiye'den İtalya'ya Göçmen Kaçıran Çete Çökertildi

Yunan polisi, Türkiye'den İtalya'ya yat ve teknelerle kaçak göçmen taşıyarak milyonlarca Euro gelir elde eden bir suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Yunanistan ve İtalya, 2015 yılından bu yana Avrupa'daki göçmen krizinin ön saflarında yer alıyor. Çoğu kaçak göçmen ve mülteci genellikle Türkiye'den Yunan adalarına geçse de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne göre 2020 yılından bu yana Türkiye'den deniz yoluyla İtalya'ya ulaşanların sayısında artış kaydedildi.

Perşembe geç saatlerde yaptığı açıklamada, 19 Ocak'ta Arnavutluk, Yunanistan ve İtalya'da yapılan baskınlarda 29 kişinin tutuklandığını bildiren Yunan polisi, insan kaçakçısı çetenin bu üç ülkede ve Türkiye'de 2020 yılının başından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydetti.

“Çete yüz milyonlarca Euro gelir elde etti”

Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyona destek veren Avrupa polis teşkilatı Europol, yaklaşık 80 kişilik çetenin en az bin 100 kaçak göçmeni Avrupa'ya getirdiğini ve bu yolla ”yüz milyonlarca Euro” gelir elde ettiğini bildirdi.

Kaçaklar çoğunlukla Türkiye'den İtalya'ya deniz yoluyla, yatlarda götürüldü. Bazı kaçaklarsa karadan, Yunanistan'dan İtalya'ya Arnavutluk üzerinden taşındı. İnsan kaçakçılarının kişi başına 5 bin Euro talep ettikleri bildirildi.

Kullanılan bazı yatların Yunanistan'ın batısındaki bölgelerden çalınmış olduğunu kaydeden Yunan polisi, çetenin Türkiye'de çoğunlukla Ukraynalı yat kaptanlarını eğittiğini duyurdu.

Geçtiğimiz ay Yunanistan'da birkaç güç içinde art arda meydana gelen üç deniz kazasında 30'dan fazla sığınmacı boğularak hayatını kaybetti. Çok sayıda kayıp sığınmacınınsa öldüğü düşünülüyor. Sahil Koruma'ya göre faciadan kurtulan sığınmacılar İtalya'ya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

