Türkiye'den İtalya'ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde terörist başı Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya’nın Berceto Belediye Meclisince PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisince 5 Ekim'de terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, konuya ilişkin tepkinin dile getirildiği de belirtildi.

