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Türkiye'den iyi ayrı bölge için Navtex ilanı

27.08.2020 13:04 | Son Güncelleme

Türkiye yeni Navtex ilan ederek 1-2 Eylül tarihlerinde Kıbrıs'ın kuzeyinde atış eğitimi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'den iyi ayrı bölge için Navtex ilanı

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına Yunanistan ve AB'nin tepki göstermesi üzerine Doğu Akdeniz'de tırmanan gerginlik iki ülkenin bölgede gerçekleştirdiği tatbikatlar nedeniyle büyüyor.

Yunanistan'ın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yaptığı bölgenin yakınında Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ın katılımıyla üç gün sürecek "Eunomia" adı verilen ortak tatbikata başlaması üzerine Türkiye'den de bugün yeni bir Navtex ilanı geldi.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın verdiği bilgiye göre Doğu Akdeniz'de iki ayrı bölgede Türk gemileriyle 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son Navtex ilanıyla ilgili, "İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayımlanmış bir Navtex'tir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar AA'daki Editör Masası'na konuk olarak Türkiye-Yunanistan gerginliği konusunda açıklamalar yaptı. Akar, "Kimsenin toprağında, denizinde asla gözümüz yok. Fakat hiçbir şekilde de komşularımızın topraklarından, denizlerinden bize karşı bir saldırıya da müsaade etmeyeceğimizi, buna göz yummayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

"Türkiye'nin gücünü, kuvvetini test etmemek lazım. Hak ve menfaatlerimizi korumak, kollamak konusunda azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" diyen Akar, "Biz Avrupa'ya, AB'ye ya da Fransa'ya sığınarak değil, Türkler ve Yunanlar olarak kendi problemlerimizi konuşup görüşüp çözmemiz lazım" dedi.

Navtex nedir?

Navtex adını navigasyon görevi gören cihazdan alıyor. Navtex ilanı ifadesi de bu cihaz üzerindan yapılan bilidirimler için kullanıyor. Navtex aracılığıyla denizlerdeki olası tehlikelere karşı gemiler ve ilgililer uyarılıyor. Denizlerdeki faaliyetler de Navtex aracılığıyla ilan ediliyor.

DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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