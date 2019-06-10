Türkiye'den İzlanda'ya Nota

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda’ya yapacağı maç için gittiği İzlanda’da, havalimanında yaşadığı sorunlar nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı İzlanda’ya nota verdi.

Türk Milli Takımı’nın İzlanda havalimanında uzun süre bekletilmesi ve bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu’nun açıklama yaptığı sırada elindeki tuvalet fırçasını, Belözoğlu’na doğru tutması tepkilere neden oldu.

Olaya ilişkin havalimanı çıkışında futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz’ın basına bilgi vermesinin ardından hükümet kanadından da ard arda tepkiler yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesaplarından açıklamalar yaparak yaşananları kınadılar.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaptığı açıklamada yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu söylerken gereken yant verilecektir ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da milli takımın İzlanda’da maruz kaldığı muamelenin hem insani hem de diplomatik teamüller açısında kabul edilemez olduğunu belirtti ve gereğinin yapılacağını söyledi