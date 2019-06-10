HABER

Türkiye'den İzlanda'ya Nota

10.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda’ya yapacağı maç için gittiği İzlanda’da, havalimanında yaşadığı sorunlar nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı İzlanda’ya nota verdi

Türkiye'den İzlanda'ya Nota

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda’ya yapacağı maç için gittiği İzlanda’da, havalimanında yaşadığı sorunlar nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı İzlanda’ya nota verdi.

Türk Milli Takımı’nın İzlanda havalimanında uzun süre bekletilmesi ve bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu’nun açıklama yaptığı sırada elindeki tuvalet fırçasını, Belözoğlu’na doğru tutması tepkilere neden oldu.

Olaya ilişkin havalimanı çıkışında futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz’ın basına bilgi vermesinin ardından hükümet kanadından da ard arda tepkiler yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesaplarından açıklamalar yaparak yaşananları kınadılar.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yaptığı açıklamada yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu söylerken gereken yant verilecektir ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da milli takımın İzlanda’da maruz kaldığı muamelenin hem insani hem de diplomatik teamüller açısında kabul edilemez olduğunu belirtti ve gereğinin yapılacağını söyledi

Bu açıklamaların ardından Türk Dışişleri Bakanlığı Norveç’teki Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya diplomatik nota verdi. Notada, futbolcuların uzun süre pasaport kuyruğunda bekletilmesi, bavullarının detaylı şekilde aranması ve havalimanındaki bazı kişilerin futbolculara uygunsuz tavırla göstermesi eleştirildi.

Öte yandan Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman’ın da olayların ardından İzlanda’ya yola çıktığı belirtildi.

Türkiye diplomatik notada söz konusu olaylar karşısında alınacak tedbirlerin de arttırılmasını talep etti.

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Hong Kong'ta Protestolar SürüyorHong Kong'ta Protestolar Sürüyor
Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Ortaya çıktı! Dünyayı sarsan olaydan 16 gün sonra...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Yine medyaya yüklendi: ‘Halk düşmanları’

Kazakistan'da seçim protestocuları gözaltına alındı

Bir ülke karıştı! Yakaladıkları kişiyi gözaltına aldılar

Dünya 500 kişinin gözaltına alındığı seçimi konuşuyor

Dünya 500 kişinin gözaltına alındığı seçimi konuşuyor

ABD ve Çin arasındaki 'Huawei' krizinde flaş gelişme

Dünyanın gözü kulağı bu haberde

Katar'dan ABD'ye ve İran'a gerilimi düşürme çağrısı

İki ülkeye çağrı: Doğacak sonuçlardan kaygılıyız

Almanya'da iki farklı camiye saldırı düzenlendi

Almanya'da iki farklı camiye saldırı düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.