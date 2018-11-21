Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin yeni adresi Selanik

Gurbet GÖKÇE/SELANİK (Yunanistan), (DHA)- TÜRKİYE'de terör örgütü FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkeden kaçan örgüt üyelerinin yeni toplanma adresi Yunanistan'ın Selanik kenti oldu. Tespitlere göre, Türkiye'den kaçan yaklaşık 1000 FETÖ üyesi, Selanik'te yaşarken, kentte son 2 yıl içinde Türklere satılan yaklaşık 250 konuttan 50'sini yine FETÖ üyeleri satın aldı.

Türkiye'de FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 8 darbeci asker helikopterle kaçarak Yunanistan'ın Dedeağaç (Aleksandropolis) kentine indi. Yunanistan gözaltına aldığı darbeci firari askerleri başkent Atina'ya götürerek, burada yargıladı ve tutukluluk sürelerini doldurdukları gerekçesiyle tahliye etti. Atina'da müstakil gizli bir eve götürülen darbeci askerler, burada polis koruması altında tutuluyorlar. Yunan Danıştay'ı darbeci askerlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanırken, bu kararın, diğer 7 darbeci asker için de emsal bir karar olduğu ileri sürüldü.

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri Türkiye'nin başvurularına rağmen iade etmeyerek, Atina'da 'gizli' bir evde tutup, birine de iltica hakkı tanıması, Türkiye'de haklarında dava açılan, arama ve yakalama kararı bulunup, gizlenen FETÖ/PDY üyelerini bu ülkeye kaçmak için cesaretlendirdi. Kaçan FETÖ'cülerin yeni adresi ise Türkiye'ye yaklaşık 450 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik oldu. Yaklaşık 7 bin Türk'ün yaşadığı Selanik'e tespit edilen rakamlara göre yaklaşık 1000 FETÖ'cü kaçarak yerleşti. Yunanistan'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle konut fiyatlarının da düşmesiyle birlikte Selanik'te son 2 yıl içinde Türk vatandaşları yaklaşık 250 konut satın aldı. Yapılan tespitlere göre bu konutlardan 50'si ise buraya kaçan FETÖ'cüler tarafından satın alındı.