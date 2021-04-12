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Türkiye'den Kanada'ya Savunma Kısıtlamaları Tepkisi

12.04.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO müttefiki Kanada yönetimine, geçen yıl Ankara’ya yönelik uygulamaya koyulan savunma alanındaki kısıtlamaları yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu

Türkiye'den Kanada'ya Savunma Kısıtlamaları Tepkisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO müttefiki Kanada yönetimine, geçen yıl Ankara’ya yönelik uygulamaya koyulan savunma alanındaki kısıtlamaları yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

Kanada, 2020 yılı Ekim ayında, Türkiye’nin Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında o dönem yaşanan askeri çatışmalarda Azerbaycan’a Kanada yapımı İnsansız Hava Araçları’yla (İHA) destek sunduğu iddialarının ardından Ankara’ya İHA teknolojileri satışını durdurmuştu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, kimliklerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan diplomatik kaynaklar, Bakan Çavuşoğlu’nun bugün Türkiye'ye gelen Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüşmeleri öncesinde Kanadalı mevkidaşı Marc Garneau ile telefon görüşmesi yaptı ve Garneau’ya, Türkiye’ye yönelik savunma alanındaki kısıtlamalardan Türk yetkililerin ‘rahatsızlık’ duyduğunu iletti. Kaynakların verdiği bilgiye göre, Çavuşoğlu Kanadalı bakana bu kısıtlamaların tekrar gözden geçirilmesi talebini dile getirdi.

Kanada’nın Türkiye’ye geçen yıl uygulamaya koyduğu savunma sanayi alanındaki kısıtlamalara silahlı Baykar İHA’larının kamera sistemlerinin parçaları dahil. Söz konusu parçaların ihracı 2019 yılında Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonları sırasında da durdurulmuş ancak daha sonra bu kısıtlama geri çevrilmişti. Geçen yıl Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla bağlantılı olarak Kanada yeniden bu ürünlerin Türkiye’ye satışını durdurdu.

Geçen yıl Azerbaycan’ın, Dağlık Karabağ çatışmasında düzenlediği bir hava operasyonunun görüntülerini yayınlamasının ardından Kanadalı silahlanmayla mücadele kuruluşu Project Ploughshares’den uzmanlar, söz konusu videoda görüntülenen İHA’lara ait görüntüleme ve hedefleme sistemlerinin Kanada üretimi olduğunu gündeme getirmişti.

Azerbaycan’a askeri ekipman satışları geçen yıl 6 kat artan Türkiye, özellikle İHA’ların çatışmalarda kullanımı gerekçesiyle Kanada’nın kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

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