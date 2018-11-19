‘Türkiye’den Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Soruşturma İçin Resmi Bir Talep Gelmedi’

Kaşıkçı cinayetinin BM’nin öncülüğünde kurulacak bağımsız bir uluslararası komisyonu tarafından araştırılması konusu uzun bir süredir dünya kamuoyunu meşgul ediyor. Daha önce resmi bir talep gelirse değerlendireceklerini açıklayan Birleşmiş Milletler, Türkiye’den Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıracak uluslararası soruşturma komisyonu kurulması konusunda henüz bir resmi talep gelmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 8. Medeniyetler İttifakı Küresel Forumu’na katılmak için New York’ta bulunması ve BM Genel Sekreteri ile görüşecek olması uluslararası soruşturma komisyonun kurulması konusunda Türkiye’den BM’ye resmi bir talep gelip gelmeyeceği yönünde soruları arttırmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cemal Kaşıkçı cinayetini araştıracak uluslararası soruşturma komisyonu kurulması konusunda genel sekreterden bir talebi olup olmadığı” şeklindeki sorusunu, “ Genel Sekreter ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Medeniyetler İttifakı forumunda birlikteydiler. Suriye, Yemen, Kıbrıs ve Cemal Kaşıkçı cinayetini konuştular. Türkiye’den şu anda uluslararası bir soruşturma açılması için her hangi bir resmi talep gelmedi. Eğer bu yönde bir talep gelirse sizi bilgilendireceğiz” diye yanıtladı

