Türkiye'den Kaşıkçı için uluslararası soruşturma çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili uluslararası soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "uluslararası toplumla şeffaf bir şekilde bu süreci götürdüğünü" belirterek, "İlk başlarda 'Şimdilik biz Suudi Arabistan ile bir çalışma grubu kurduk, şu anda uluslararası mahkemeye götürmeyi düşünmüyoruz' dedik ama şu bulunduğumuz aşamada da artık uluslararası bir soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu, "Ne olursa olsun biz bu cinayetin tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için ne gerekiyorsa yapacağız. Kapatmaya çalışmak, anlaşmaya çalışmak olmaz" diye ekledi. Türk istihbarat ve emniyet birimlerinin toplanan delilleri görmek isteyenlere gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye herhangi bir blöf yapmıyor. Türkiye'nin elinde ne varsa uluslararası toplumla paylaşmamız lazım" dedi.