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Türkiye’den Kenya’daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 01:48 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği Kenya’nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği Kenya’nın Wajir eyaletindeki terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kenya’nın Wajir eyaletinde meydana gelen terör saldırısında sekiz polis memurunun hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadesine yer verildi.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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