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Türkiye’den Keşmir Gerilimi İçin Taraflara Sağduyu Çağrısı

27.02.2019 17:19 | Son Güncelleme

Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir bölgesinden dolayı yaşanan gerilimde tırmanış olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz” dedi

Türkiye’den Keşmir Gerilimi İçin Taraflara Sağduyu Çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ve Pakistan arasındaki soruna ilişkin Bakanlık’ta kısa bir değerlendirme yaptı.

İki ülke arasında temel sorun başlığının Keşmir bölgesi olarak vurgulayan Çavuşoğlu, bölgede sıkıntılar arttıkça ve Birleşmiş Milletler düzeyinde uluslararası bir çözüm sağlanamadığı sürece Hindistan ile Pakistan’ın ilişkilerinde gerilim olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor. Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve BM kararları çerçevesince çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan problem kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir” dedi.

İki ülke ilişkilerindeki son durum hakkında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yle telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, konuyu Hindistan tarafıyla da görüşmek istediklerini belirtti. “Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız” diyen Çavuşoğlu, diyalog kapısına açık bir ülke olarak Ankara’nın çözüm için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

“Afganistan konusunda İstanbul Süreci’ni yürütüyoruz”

Çavuşoğlu, Keşmir kaynaklı bölgesel gerilimden Afganistan’ın da etkileneceğini belirterek, “Bir yerde gerginlik varsa sadece iki ülke arasında ya da Keşmir ile sınırlı kalması mümkün değil. Bölgeye de yansıyor, hepimize yansıyor. Şu anda bütün dünya buraya kilitlenmiş durumda” diye konuştu.

Pakistan’ın komşu ülkesi Afganistan’daki terör problemini çözmek amacıyla son zamanlarda yapıcı rol üstlendiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye olarak Pakistan’ın tutumunu takdirle karşıladıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, “Pakistan da terör tehdidinden, saldırılarından çok çekmiş bir ülke. Biz özellikle Afganistan meselesine ivme kazandırmak için şu anda İstanbul Süreci’ne Afganistan ile beraber eş başkanlık yapıyoruz. Bu toplantıyı inşallah seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da uygun göreceği bir zamanda gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyı Türkiye, Pakistan ve Afganistan işbirliğinde gerçekleştireceğiz. En son Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye ziyaretinde bu konuda mutabık kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile de görüştüler. Her iki taraf da bu zirvenin gerçekleştirilmesinden yana. Afganistan'ın, iki ülkenin yaşadığı gerginlikten etkilenmemesi gerekiyor. Biz de Türkiye olarak bu konuda hassasız” dedi.

Keşmir, İngiltere’nin 1947’de bölgeden çekilmesinden bugüne gerilimlere sahne olan bir bölge. Keşmir’in nüfus yapısı itibariyle Pakistan’a mı yoksa Hindistan’a mı bağlanması gerektiği konusundaki anlaşmazlık halen devam ediyor. Bölgede yüzde 20 oranında Çin hakimiyeti de söz konusuyken, bir kısmı Pakistan bir kısma da Hindistan kontrolünde bulunuyor. Son olarak bu sabah, Pakistan hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Keşmir üzerinde iki Hindistan jetini düşürdü ve bir Hint pilotu gözaltına aldı.

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