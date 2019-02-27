Türkiye’den Keşmir Gerilimi İçin Taraflara Sağduyu Çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ve Pakistan arasındaki soruna ilişkin Bakanlık’ta kısa bir değerlendirme yaptı.

İki ülke arasında temel sorun başlığının Keşmir bölgesi olarak vurgulayan Çavuşoğlu, bölgede sıkıntılar arttıkça ve Birleşmiş Milletler düzeyinde uluslararası bir çözüm sağlanamadığı sürece Hindistan ile Pakistan’ın ilişkilerinde gerilim olacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Bu gerginlikten dolayı endişe duyuyoruz ve taraflara da sağduyu, itidal çağrısında bulunmak istiyoruz ve (gerginliği) tırmandırmaya yol açacak adımlardan da kaçınılması gerekiyor. Keşmir probleminin bir an önce uluslararası hukuk ve BM kararları çerçevesince çözülmesi gerekiyor ki iki ülke arasında sürekli gerginliğe yol açan problem kalksın. Bu Keşmir halkı için de çok önemlidir” dedi.

İki ülke ilişkilerindeki son durum hakkında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi’yle telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, konuyu Hindistan tarafıyla da görüşmek istediklerini belirtti. “Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında ve Keşmir dahil bu problemlerin çözümüne her zaman katkı yapma arzusundayız” diyen Çavuşoğlu, diyalog kapısına açık bir ülke olarak Ankara’nın çözüm için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.