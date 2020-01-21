HABER
  4. Türkiye'den Kıbrıs'a engel

Türkiye'den Kıbrıs'a engel

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 22:33 | Son Güncelleme

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cenevre’de düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı’na gözlemci olarak katılmasını engelledi.

Türkiye'den Kıbrıs'a engel

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Silahsızlanma Konferansı'nda Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında gerginlik yaşandı. Türkiye'nin temsilcisi konferansta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıllarda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin konferansa katılmasını reddetmekten kaçındığını belirtti. Sözcü ancak bu yıl durumun değiştiğini, Ankara'nın Rum kesiminin konferansa katılmak için yaptığı özel talebi desteklemeyeceğini kaydetti. Konferansa üye olmayan Kıbrıs Cumhuriyeti oturuma gözlemci olarak katılma talebinde bulunmuştu. Konferansa üye olmayan ülkeler talep etmeleri halinde konferansa gözlemci sıfatıyla katılabiliyor.

65 ülkenin üye olduğu konferansa katılım taleplerinin oy birliği ile karara bağlanması gerekiyor.

ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik kararını eleştirdi. ABD temsilcisi Robert Wood Ankara'ya itirazını yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Kıbrıs'a yönelik engel kararı, Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerinin tartışıldığı bir döneme denk geldi.

Hem Kıbrıs hem de Türkiye bölgede doğalgaz arama hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası," Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekmişti. Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma Girit Adası'nın doğusunda kalan bölgenin iki ülke tarafından kontrol edilmesini öngörüyor. Türkiye'nin bu adımına karşı Kıbrıs, İsrail ve ve Yunanistan EastMed boru hattını hayata geçirdi. Üç ülke Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz yataklarından Avrupa'ya gaz sevk edecek olan denizaltı doğal gaz boru hattının prensip anlaşmasını ay başında Atina'da imzaladı.

DW, AFP / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Korkulan oldu! Virüs ABD'ye sıçradıKorkulan oldu! Virüs ABD'ye sıçradı
ABD Senatosu'ndaki azil duruşmasında Başkan Trump'ın savunma ekibinin lideri ve kişisel avukatı Jay Sekulow konuşuyor.ABD Senatosu'ndaki azil duruşmasında Başkan Trump'ın savunma ekibinin lideri ve kişisel avukatı Jay Sekulow konuşuyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Rüzgarın azizliğine uğradı! İç çamaşırı da giymeyince...

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan açıklaması!

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Erotik dükkanda yarı çıplak poz verdi

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

Akşener'den dikkat çeken erken seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Çin'de ortaya çıkan virüs ABD'ye de sıçradı

Korkulan oldu! Virüs ABD'ye sıçradı

Rusya’nın yeni Başbakanı Mişustin, Putin’e yeni kabineyi tanıttı

Rusya'da yeni kabine Putin'e tanıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılaması başladı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye olmadan IŞİD'e karşı elde ettiğimiz başarıyı sağlayamazdık

NATO'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Son dakika! Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

Rusya'nın İdlib'e düzenlediği saldırılarda 26 sivil yaşamını yitirdi

Washington Post: Trump 3 yılda yaklaşık 16 bin 'yanlış ya da yanıltıcı' ifade kullandı

Trump, 3 yılda 16 bin kez yalan söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.