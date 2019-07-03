HABER

Türkiye'den Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar yardım yaptı

Türkiye, Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesine 100 bin dolar (yaklaşık 565 bin lira) yardımda bulundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyesi Gülden Plümer Küçük'ü makamında kabul ederek, 100 bin dolarlık yardım çekini takdim etti.

Kabulde konuşan Büyükelçi Başçeri, Türkiye'nin, Kayıp Şahıslar Komitesinin çalışmalarını önemsediğini söyledi.

Başçeri, "Bunun bir göstergesi ve nişanesi olarak bugüne kadar yapmakta olduğumuz mali katkılara devam ediyoruz. Bu senenin katkısını içeren 100 bin ABD dolarındaki çeki Küçük'e takdim etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Kayıp Şahıslar Komitesinin Türk üyesi Küçük de desteklerinden dolayı Türkiye ve halkına teşekkürlerini iletti.

Küçük, "Türkiye yaptığımız çalışmalara 2006'dan beri düzenli olarak katkı ve destek vermektedir. Son dönemde de 30 bölge ve 33 askeri koordinatta da kazı yapmamız için bizlere hiçbir sınır koymadan izin vermişlerdir. Bu mali katkıları da çalışmalarımız için çok değerlidir." ifadesini kullandı.

Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen şahısların cenazelerinin gömü yerlerinden çıkarılması, kimlik tespitinin yapılması ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendiTekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık destekTürkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolarlık destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Gülden Plümer Küçük Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Son bir yılın en düşüğüne geriledi

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

2 yıl boyunca devlet kontrol edecek! O kentte yeni uygulamaya geçiliyor

Yeni uygulamaya geçiliyor! O kentte artık...

Evlenirken gelinlik ve damatlık giyememişlerdi! Düğün hayalleri 43 yıl sonra gerçekleşti

Öğretmen çiftin düğün hayali 43 yıl sonra gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.