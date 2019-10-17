HABER

Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne 30 bin avroluk destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne 30 bin avroluk destek

LAHEY (AA) - Türkiye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) laboratuvarının Kimya ve Teknoloji Merkezine dönüştürülmesi projesi için 30 bin avro katkıda bulundu.

Lahey kentinde bulunan KSYÖ merkezinde düzenlenen törende, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ile KSYÖ Genel Direktörü Fernando Arias, Türkiye'nin mektup teatisi yoluyla 30 bin avroluk katkısına resmiyet kazandırdı.

Törende konuşan Dişli, Türkiye’nin söz konusu proje için KSYÖ’ye sağladığı katkının örgüte ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesine (KSS) verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek, "KSYÖ laboratuvarının Kimya ve Teknoloji Merkezine dönüştürülmesiyle örgüt önemli bir altyapıya kavuşacak ve üye ülke olarak Türkiye de bundan istifade edecektir." dedi.

Dişli, Arias’a projenin başarıyla tamamlanması konusunda başarılar diledi.

Türkiye'nin katkısı için teşekkür eden Arias da toplam bütçesi 33,5 milyon avro olan projeyle ilgili ihale sürecinin seneye, inşaat çalışmalarının ise 2021 yılında başlayacağını söyledi. Arias yeni merkezin 2022 yılına yetiştirilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

Kimya ve Teknoloji Merkezine şimdiye kadar 21 taraf ülke ve Avrupa Birliği katkıda bulundu.

- Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü

KSYÖ 1993 yılında hazırlanarak 1997 yılında yürürlüğe giren KSS'nin denetlenmesinden sorumlu örgüt olarak faaliyet gösteriyor. KSS'nin yürürlüğe girmesi ile taraf olan Türkiye, hemen ardından kurulan örgüte de 22 yıldır üye konumunda ve katkıda bulunuyor.

Türkiye, örgüt kurulduğundan beri taraf olmayan ülkelerin örgüte üye olması için de teşvikte bulunuyor.

193 üyesi olan örgüte, Güney Sudan, Mısır, İsrail ve Kuzey Kore henüz üye olmadı.

Örgüt, Suriye'nin kimyasal silahlarının imha çalışmaları sırasında gösterdiği başarıdan dolayı 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Öncelikli olarak Suriye'de olmak üzere kimyasal silah kullananların tespitine yönelik kurulan yeni Atıf Mekanizması ise bu yıl faaliyete başladı.

PARTNER Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu! Doktorlar 'Bacağını keseceğiz' demişti, şifayı Türkiye'de buldu!
İBB Meclisi'nden Mehmetçiğe asker selamıİBB Meclisi'nden Mehmetçiğe asker selamı
MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntülerMSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek Hollanda katkı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Türkiye Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

MSB paylaştı! Harekattan yeni görüntüler

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

MSB görüntüleri paylaştı! Teslim olan terörist itiraf etti

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Nusaybin Belediye Başkanı ve Yardımcısı tutuklandı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda flaş gelişme!

Sınırda dikkat çeken görüntü! YPG, Rusya bayrağı astı

Sınırda dikkat çeken görüntü!

Son dakika: İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.