Türkiye'den Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne 30 bin avroluk destek

LAHEY (AA) - Türkiye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) laboratuvarının Kimya ve Teknoloji Merkezine dönüştürülmesi projesi için 30 bin avro katkıda bulundu.

Lahey kentinde bulunan KSYÖ merkezinde düzenlenen törende, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli ile KSYÖ Genel Direktörü Fernando Arias, Türkiye'nin mektup teatisi yoluyla 30 bin avroluk katkısına resmiyet kazandırdı.

Törende konuşan Dişli, Türkiye’nin söz konusu proje için KSYÖ’ye sağladığı katkının örgüte ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesine (KSS) verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek, "KSYÖ laboratuvarının Kimya ve Teknoloji Merkezine dönüştürülmesiyle örgüt önemli bir altyapıya kavuşacak ve üye ülke olarak Türkiye de bundan istifade edecektir." dedi.

Dişli, Arias’a projenin başarıyla tamamlanması konusunda başarılar diledi.

Türkiye'nin katkısı için teşekkür eden Arias da toplam bütçesi 33,5 milyon avro olan projeyle ilgili ihale sürecinin seneye, inşaat çalışmalarının ise 2021 yılında başlayacağını söyledi. Arias yeni merkezin 2022 yılına yetiştirilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.