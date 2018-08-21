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Türkiye'den Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine bin 120 hisse kurban

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

Türkiye'den Kırgızistan'daki ihtiyaç sahiplerine bin 120 hisse kurban

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Türkiye'de hayırseverlerin vekalet yoluyla bağışladıkları bin 120 kurban hissesi, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Vakfın desteğiyle yeni inşaa edilen ve açılışa hazır olan Bişkek Merkez Camisi avlusunda, ülkede kesimi yapılan kurban etlerinin ulaştırılmasına ilişkin bir organizasyon düzenlendi.

Organizasyona iştirak eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat, kurban etlerini bizzat taşıyarak ihtiyaç sahiplerine ilk elden takdim etti.

Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Şemsettin Ünal, Türkiye'den bu yıl bin 120 hisse kurbanın Kırgızistan'a gönderildiğini belirterek, kesimi tamamlanan 700 hissenin ülkenin kuzeyinde, geriye kalan 420 hissenin güney bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığını aktardı.

Yardımlarını teslim alan ihtiyaç sahipleri ise Türkiye'deki hayırseverlere teşekkür etti.

Kurban etini alan Jibek isimli yaşlı kadın, AA muhabirine, "Buraya Bişkek'teki yaşlı bakım evinden geliyorum. Bugünkü bayram dolayısıyla bize güzel yemek ikramlarda bulunuldu. Emekli maaşım çok düşük. Sürekli et alamıyorum. Böyle güzel yardımlar bize çok iyi geliyor. Kurban Bayramı çok güzel bir bayram. Hayırseverlere çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat diyanet işleri başkanlığı kurban hissesi (TDV) Türkiye türkiye diyanet vakfı

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