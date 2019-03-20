Türkiye'den Kırgızistan'daki turizmcilere tecrübe desteği

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da, Türkiye'nin turizm kenti Antalya'da bir otelde “yiyecek-içecek servisi” alanında iş deneyimleri artırma kursunu başarıyla bitiren 12 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunun 2016 yılından bu yana hayata geçirdiği sosyal proje çerçevesinde turizm sektöründeki deneyimlerini artırmak amacıyla Antalya'ya gönderilen 12 kişi, beş yıldızlı bir otelde iki haftalık kurslarını tamamlayarak ülkeye döndü.

Kursiyerlere, KTMÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'nda düzenlenen törende sertifikaları verildi.

Törende konuşan Turizm ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler, Türkiye'nin turizm sektöründe elde ettiği tecrübe ve birikimlerini her zaman dost ve kardeş Kırgızistan ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Şimşekler, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, sertifika alan kursiyerlerden bilgi ve becerilerini arkadaşlarına yansıtmalarını arzuladıklarını belirtti.

Türkiye'nin bu yıl en az 50 milyon turist beklediğine dikkati çeken Şimşekler, Türkiye'nin turizm alanındaki başarısının tesadüf olmadığını, yıllar önce turizm çeşitliliğine yapılan yatırımların bugünlere yansıması olduğunu kaydetti.