HABER

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:42 | Son Güncelleme

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Bahçeşehir Üniversitesi ile Küba Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi arasında, sağlık bilimleri araştırmaları alanında anlaşma imzalandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Küba'da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Küba Sağlık Bakanlığı ve Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde imzalanan anlaşmalar kapsamında, Küba ve Türkiye'de üniversiteler arası ortak proje, araştırma, konferans, seminer, kısa ve uzun dönemli öğrenci akademisyen değişimi geçekleştirilecek.

Havana Tıbbi Bilimler Üniversitesi ile biyoteknoloji, genetik mühendisliği ve sağlık alanlarında iş birliği yaparak ortak araştırma merkezi kurulması, Kübalı ve Türk sağlık uzmanlarının katma değer oluşturabileceği araştırmalar yapması planlanıyor.

Ayrıca ziyaret kapsamında Yücel, Küba Eğitim Bakanı Ena Elsa Velazquez Cobiella ve bazı yetkililerle görüştü.

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü

Türkiye'den Küba'ya sağlık alanında eğitim köprüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir BAU Enver Yücel Küba

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde yeni gelişme! Gözaltı kararı çıkarıldı

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde gözaltı kararı!

Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.