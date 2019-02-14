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Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Üsküp yakınlarında 13 kişinin öldüğü trafik kazası nedeniyle Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diledi

Türkiye, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için bu ülkeye taziye mesajını iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün akşam saatlerinde Üsküp yakınlarında bir otobüsün devrilmesi sonucunda 13 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Makedonya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Üsküp yakınlarında dün akşam yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiği trafik kazasında 13 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

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açıklama Dışişleri Bakanlığı Kuzey Makedonya taziye

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