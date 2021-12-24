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Türkiye'den Libya Seçimleriyle İlgili Açıklama

24.12.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Libya’da seçimlerin ertelenmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Libya’da seçimlerin önemli bir dönüm noktası olduğu ve desteklendiği vurgulandı

Türkiye, Libya’da seçimlerin ertelenmesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Libya’da seçimlerin önemli bir dönüm noktası olduğu ve desteklendiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada “Libya’nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması bakımından seçimlerin adil, muteber ve bağımsız biçimde yapılması, seçim sonuçlarının Libya’daki tüm kesimler tarafından tanınması ve seçilecek yönetimin ülkenin tamamında yetkilerini kullanabilmesi önem arzetmektedir.

Libya’da ateşkesin ve sükunetin tesisinde, siyasi sürecin ilerletilmesinde kilit rol oynayan Türkiye, seçimlerin Libya Siyasi Anlaşması uyarınca ilgili tüm kurumların mutabakatıyla mümkün olan en geniş uzlaşıyla belirlenmiş, sağlıklı bir yasal zemin temelinde gerçekleştirilmesini başından beri savunagelmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin Libya’yla işbirliğine devam edeceği vurgulandı. Bakanlık açıklamasında “Libya ile köklü tarihi ve komşuluk bağlarına sahip bulunan Türkiye, bu önemli süreçte dost ve kardeş Libya’ya ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm Libya halkına desteğini sürdürecek, BM kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürece katkı sunmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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