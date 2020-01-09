Türkiye'den Libya tepkisi: Bütünüyle gerçek dışı

Fransa, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs dışişleri bakanlarının Kahire'de Libya konusunda yaptıkları toplantı sonrası yayımladıkları bildiriye Türkiye'den tepki geldi.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi üzerine Libya'ya asker göndermeye başlayan Türkiye, söz konusu ülkelerin Kahire'de yayımladıkları bildirinin "bütünüyle gerçek dışı tezlere dayandığını" belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Hükümeti ile imzaladığımız Mutabakat Muhtıraları uluslararası hukuka uygun ve meşrudur" denildi.

Söz konusu muhtıraları, "Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz’de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap" olarak niteleyen bakanlık, "Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır. Doğu Akdeniz’i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz" denildi.