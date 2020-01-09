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  4. Türkiye'den Libya tepkisi: Bütünüyle gerçek dışı

Türkiye'den Libya tepkisi: Bütünüyle gerçek dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Fransa, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs dışişleri bakanlarının Libya konusunda Ankara'yı suçlayan bildirisine tepki gösterdi.

Türkiye'den Libya tepkisi: Bütünüyle gerçek dışı

Fransa, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs dışişleri bakanlarının Kahire'de Libya konusunda yaptıkları toplantı sonrası yayımladıkları bildiriye Türkiye'den tepki geldi.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin talebi üzerine Libya'ya asker göndermeye başlayan Türkiye, söz konusu ülkelerin Kahire'de yayımladıkları bildirinin "bütünüyle gerçek dışı tezlere dayandığını" belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Libya’nın uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Hükümeti ile imzaladığımız Mutabakat Muhtıraları uluslararası hukuka uygun ve meşrudur" denildi.

Söz konusu muhtıraları, "Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz’de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap" olarak niteleyen bakanlık, "Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır. Doğu Akdeniz’i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz" denildi.

BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali iddiası

Fransa, İtalya, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti dışişleri bakanları Çarşamba günü Kahire'de bir araya gelerek Libya konusunu ele almıştı.

Toplantı sonrası İtalya dışındaki dört ülkenin bakanları tarafından yayımlanan ortak bildiride, Ankara'nın Libya'ya asker göndererek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği belirtilmişti. Açıklamada, Türkiye ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan güvenlik ve münhasır bölge mutabakatları da eleştirilmişti.

Libya'da Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden sonra ülkede iki ayrı yönetim baş gösterdi. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya'nın batısında yer alıyor. Libya'nın doğusu başta olmak üzere büyük bölümü ise General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolünde. General Hafter; Rusya, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa tarafından destekleniyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Türkiye dışındaki destekçileriyse Katar ve İtalya.

BM Güvenlik Konseyi, Şubat 2011'de Libya'ya silah ve askeri teçhizat tedarikini yasaklayan bir karar almıştı. Bu karar, Haziran 2019'da BM Güvenlik Konseyi tarafından bir yıl daha uzatılmıştı.

DW/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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